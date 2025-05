NBA: Towns marca 20 pontos no último quarto e Knicks vencem primeira contra os Pacers

O Indiana Pacers teve a chance de praticamente definir o confronto contra o New York Knicks , em casa, neste domingo (25), no Gainbridge Fieldhouse. No entanto, a franquia de Nova Iorque venceu por 106 a 100 e diminuiu a desvantagem na série que pode chegar a sete partidas.

O destaque do triunfo dos Knicks foi Karl-Anthony Towns . Ele até começou jogando mal, marcando quatro pontos nos três primeiros quartos. Contudo, nos 12 minutos finais, o pivô doutrinou e foi o diferencial para a vitória, com 20 pontos e oito rebotes .

A defesa dos Knicks teve mérito em neutralizar as ações do adversário e na maior parte do tempo sem Jalen Brunson. O armador estava pendurado com cinco faltas e entrava apenas em oportunidades de ataque, sem correr risco de ser ejetado.