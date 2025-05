NBA: o que os eliminados nos playoffs precisam para brigar na próxima temporada

Elenco jovem e talentoso dos Rockets pode ser usado para troca por grande estrela. JESSE D. GARRABRANT / NBAE / Getty Images

Oito franquias deram adeus à disputa do título da NBA em 2025. Os eliminados na primeira rodada dos playoffs estão no momento em que têm bons jogadores no elenco, mas têm necessidades claras para suprir caso queiram brigar na próxima temporada.

Na Conferência Oeste, os eliminados foram Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies e Los Angeles Clippers. Na Conferência Leste: Miami Heat, Milwaukee Bucks, Detroit Pistons e Orlando Magic deixaram a competição.

Após conhecermos o campeão da atual temporada, as equipes, em especial essas oito, devem ser bastante ativas com trocas e na negociação de jogadores em final de contrato. Dois nomes devem ser muito visados: Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo. Dois atletas que fazem a diferença e não estão felizes nos times atuais.

As necessidades dos eliminados do Oeste

Houston Rockets

A eliminação no jogo sete contra o Golden State Warriors mostrou que os Rockets têm um bom time, mas falta aquele algo a mais. São muitos jogadores jovens e com potencial, mas nem todos devem vingar. Durant e Antetokonmpo devem ser tentados por Houston.

Numa eventual troca, os Rockets podem oferecer Jalen Green, Jabari Smith Jr., Tari Eason e até mesmo Alpern Sengun. O único tratado como intocável é Amen Thompson, que se mostrou um exímio defensor nos playoffs e deve crescer como pontuador.

Los Angeles Lakers

Os Lakers sofreram contra os Timberwolves sem um pivô de qualidade. HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mesmo com a chegada de Luka Doncic, os Lakers foram derrotados pelos Timberwolves por 4 a 1. Ficou nítida a falta de ajuda para o armador esloveno e para LeBron James. A maior necessidade é a contratação de um pivô.

A presença de Doncic e LeBron deve atrair algum nome bom para a posição, que ajude Los Angeles a pegar rebotes. Ademais, os Lakers também precisam evoluir os jogadores secundários, que não aparecem tanto no ataque, mas têm missão importante na defesa.

Memphis Grizzlies

A eliminação por 4 a 0 para o Oklahoma City Thunder foi normal para os Grizzlies. Porém, caso queira bater de frente no Oeste, Memphis precisará de mais talento. Apenas Ja Morant e Jaren Jackson Jr. não bastam.

O que complica para os Grizzlies é ser um mercado pequeno na NBA. Dificilmente conseguirão atrair uma grande estrela. A meta é trabalhar bem na free agency e achar um bom talento no draft para evoluir. Outra questão é saber se Morant e Jackson Jr. ficarão por lá.

Los Angeles Clippers

É um time talentoso, mas que está no seu teto. James Harden e Kawhi Leonard não estão mais no auge e as lesões atrapalham eles. Mesmo que isso não tenha afetado na derrota por 4 a 3 para o Denver Nuggets, a campanha na temporada regular poderia ter sido melhor com eles saudáveis.

Os Clippers precisam de um jovem talento para liderar a franquia e utilizar os nomes mais experientes para ajudá-lo. A freen agency será importante para a equipe dar um passo para frente ou para trás.

As necessidades dos eliminados do Leste

Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo deve ser um dos mais visados para trocas. JUSTIN CASTERLINE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A principal meta dos Bucks é manter Antetokounmpo. Porém, será uma missão difícil. A lesão de Damian Lillard impediu qualquer chance de Milwaukee brigar contra os Pacers, que venceram a série por 4 a 1.

Caso o grego não queira ficar, os Bucks precisam buscar o melhor negócio possível. Trazer jogadores talentosos para manter o time competitivo e assim encontrar uma nova grande estrela.

Miami Heat

O 4 a 0 sofrido contra o Cleveland Cavaliers mostrou que o elenco atual não é suficiente para disputar nada. O Heat necessita de uma grande estrela e deve ir atrás de Antetokounmpo. Tyler Herro e Bam Adebayo, que são os principais nomes da equipe atualmente, podem ser utilizados como moeda de troca.

Uma eventual chegada do grego pode atrair nomes mais qualificados ao elenco. Porém, só o fato de ter uma grande estrela já recoloca Miami entre os favoritos no Leste.

Detroit Pistons

Cade Cunningham (D) se revelou um bom jogador nos playoffs. GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O retorno dos Pistons aos playoffs foi positivo. Apesar da derrota por 4 a 2 para o New York Knicks, o time mostrou competitividade e que tem uma grande estrela: Cade Cunningham. Agora, Detroit precisa melhorar ao redor do armador.

Peças como Ausar Thompson, Jalen Duren e Jaden Ivey — o qual não jogou nos playoffs por lesão — já são importantes e tendem a crescer na NBA. A chegada de mais ajuda deve colocar os Pistons como um dos candidatos nos próximos anos.

Orlando Magic

O Magic foi aguerrido contra o Boston Celtics, mas perdeu de 4 a 1 a série. Paolo Banchero atuou em alto nível, mas foi nítida a falta de ajuda para ele. Orlando precisa de um armador para complementar o jogo de Banchero.