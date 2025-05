NBA: Gregg Popovich deixa o cargo de treinador do San Antonio Spurs

"Embora meu amor e paixão pelo esporte permaneçam, decidi que é hora de me aposentar como técnico principal. Sou eternamente grato aos maravilhosos jogadores, técnicos, comissão técnica e torcedores que me permitiram servi-los como técnico principal do Spurs", disse Popovich nas redes sociais dos Spurs.

História de sucesso

Pentacampeão da NBA com a franquia texana, o treinador estreou em 1996/1997. Após dois anos de montagem de elenco, principalmente com a chegada de Tim Duncan, para atuar com David Robinson, formando as "Torres Gêmeas".