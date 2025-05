NBA: Gregg Popovich deixa comando do San Antonio Spurs após quase três décadas

Gregg Popovich vai deixar o comando do San Antonio Spurs após quase três décadas à frente de uma das equipes mais tradicionais da NBA. O treinador comandava o time desde 1996 e acumulava cinco títulos no currículo. Ele estava afastado desde o AVC sofrido em novembro do ano passado. Mitch Johnson assumiu como interino em seu lugar.

Mesmo aos 76 anos, Popovich pretendia alongar um pouco mais a carreira para comandar a evolução do jovem astro Victor Wembanyama. O francês, de 21 anos e 2,24 metros, foi a primeira escolha dos Spurs no Draft de 2023.

O lendário treinador da NBA é dono de cinco troféus, conquistados nas temporadas 1999/2000, 2003/2004, 2005/2006, 2007/2008 e 2014/2015. Ele é membro do Hall da Fama do Basquete e o treinador com mais vitórias em temporada regular na história da liga, com 1.422. Também foi três vezes eleito o Técnico do Ano da NBA, empatado com Pat Riley e Don Nelson como os maiores vencedores.