NBA: Denver Nuggets vence e força jogo 7 contra o Oklahoma City Thunder

Jokic (D) liderou a vitória dos Nuggets. Bart Young / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Terá jogo 7 na série entre Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder, que definirá o outro finalista da Conferência Oeste da NBA. Nesta quinta-feira (15), na Ball Arena, em Denver, os Nuggets venceram por 119 a 107, empatando o confronto em 3 a 3. A partida decisiva será no domingo (18), às 16h30min, em Oklahoma.

Liderados por Nikola Jokic, que marcou um duplo-duplo de 29 pontos e 14 rebotes, os Nuggets evitaram o fim da série. O sérvio foi bastante ajudado por Jamal Murray e Christian Braun, que marcaram 25 e 23 pontos, respectivamente.

Preocupação para Denver

Outro destaque positivo foi Julian Strawther, que saiu do banco e contribuiu com 15 pontos. No final do jogo, no entanto, preocupação para Denver. Aaron Gordon sentiu lesão e é dúvida para domingo.

— Estou me sentindo bem. Vamos ver. Vou começar o processo de recuperação agora e garantir que estarei preparado para o Jogo 7 — disse o ala-pivô ao final da partida.

O vencedor da série vai enfrentar o Minnesota Timberwolves na final do Oeste.

Como foi o jogo

Pressionados por uma vitória para a série não acabar, os Nuggets entraram ligados em quadra. Todavia, o Thunder se recuperou no segundo quarto e foi ao intervalo na liderança.

No retorno do vestiário, Denver teve um aproveitamento melhor nos arremessos. Braun apareceu em momentos importantes e não cometeu erros. A vantagem no terceiro quarto foi de 32 a 21.

Na reta final do jogo, os Nuggets mantiveram a vantagem, com Jokic sabendo controlar as ações. Apesar dos 32 pontos de Shai Gilgeous-Alexander, faltou ajuda para OKC fechar a série.

