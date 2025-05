Napoli vence o Cagliari e conquista o tetracampeonato italiano

McTominay e Lukaku marcaram os gols do Napoli. Carlo Hermann / AFP

No campeonato mais equilibrado desde a temporada 2019/2020, o Napoli conquistou o título italiano, o segundo nas últimas três temporadas. Depois de desperdiçar a oportunidade de vencer o torneio de forma antecipada na penúltima rodada, o time do Sul da Itália bateu o Cagliari por 2 a 0 e levantou pela quarta vez na sua história o "Scudetto" — 1986/87, 1989/90, 2022/23 e, agora, 2024/2025.

A equipe comandada por Antonio Conte, que assistiu ao jogo das tribunas do estádio Diego Armando Maradona por estar suspenso, terminou o campeonato com apenas um ponto de diferença (82 a 81) para a vice-campeã, Inter de Milão, que também venceu na rodada final (2 a 0 contra o Como).

Os gols do Napoli foram marcados por McTominay, no primeiro tempo, e por Lukaku, no começo da etapa final.

A torcida do Napoli tomou um susto logo aos 20 minutos. No Giuseppe Sinigaglia, em Como, a Inter de Milão abriu o placar com De Vrij após cobrança de escanteio de Çalhanoğlu. O resultado e o empate momentâneo no Sul da Itália (0 a 0) davam o título para a equipe de Simone Inzaghi.

O alívio veio 21 minutos depois do gol da Inter. McTominay acertou um sem pulo e abriu o placar no estádio Diego Armando Maradona, em Napoli. Recolocando a equipe de Nápoles na liderança e com uma mão na taça do Scudetto.

O segundo gol do Napoli, com Lukaku, aos seis minutos da etapa complementar, enlouqueceu ainda mais os torcedores. Quase que simultaneamente, a Inter também marcou em Como, com Joaquin Correa.