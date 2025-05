Napoli e Inter de Milão empatam seus jogos, e definição do Italiano fica para última rodada

Com lances revisados pelo VAR no final das duas partidas, o Napoli, líder do Italiano, e a segunda colocada Inter de Milão empataram suas partidas neste domingo e deixaram a decisão do campeonato para a 38ª e última rodada. O Napoli não conseguiu marcar contra o Parma, mas tem 79 pontos contra 78 da Inter de Milão, que esteve duas vezes na frente da Lazio, mas permitiu o empate em 2 a 2. Na última rodada, a Inter de Milão é visitante contra o Como, e o Napoli recebe o Cagliari no estádio Diego Armando Maradona.

Neste domingo, em Parma, o Napoli amargou seu segundo empate seguido no Italiano. O líder do Italiano conseguiu mais de 70% de posse de bola, mas pouco ameaçou o Parma. Foram apenas sete finalizações em todo o jogo, sendo apenas duas no alvo. Até que aos 51 minutos do segundo tempo, o brasileiro David Neres, que entrou no segundo tempo, foi derrubado na área por Lovik. O pênalti foi marcado pelo árbitro em campo. Depois da revisão do VAR, foi marcada uma falta no início do lance.

Praticamente no mesmo momento, em Milão, a Inter tinha um gol anulado. Aos 53 minutos, Marko Arnautovic marcou o que seria o gol da vitória sobre a Lazio, mas houve impedimento no lance. Assim, a finalista da Liga dos Campeões não depende apenas de si para chegar à decisão do dia 31 de maio contra o Paris Saint-Germain na condição de campeão italiano.

O primeiro gol que levou a Inter à liderança momentânea do Italiano foi marcado no último lance do primeiro tempo em Milão. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou no meio da área para o zagueiro Yann Bisseck, que bateu forte no canto direito e fez o único gol da partida, cujo início foi de domínio do time da casa. Foi apenas o terceiro gol de Bisseck no campeonato.

No segundo tempo, a Inter viu o crescimento da Lazio, que passou a ter mais posse de bola e atacava em busca do empate, que veio aos 27 minutos, com Pedro. Ele aproveitou falha da defesa da Inter que deixou a bola sobrar na área. Com chute forte e no alto empatou em 1 a 1. O gol foi validado após minutos de análise do VAR.

O empate deixava novamente a Inter na segunda colocação, atrás do Napoli. Além de perder o domínio da posse de bola, a Inter não conseguia nem finalizar. E na primeira vez que acertou o alvo na segunda etapa, o time de Milão marcou seu segundo gol. Após levantamento na área de Calhanoglu, Dumfries marcou de cabeça aos 35 minutos.

Aos 42 minutos, a Inter teve pênalti contra marcado após revisão do VAR. Bisseck estava com os braços atrás do corpo, mas mexeu o direito ao perceber que a bola passaria por ele em jogada na área. Pedro bateu no canto direito e marcou seu segundo gol no jogo, deixando o time de Milão na segunda posição na tabela.

Originalmente, a última rodada do Italiano está marcada para domingo, mas pode haver uma antecipação devido ao calendário apertado da Inter de Milão.

Confira os resultados dos jogos deste domingo pela 37ª rodada do Campeonato Italiano:

Cagliari 3 x 0 Venezia

Fiorentina 3 x 2 Bologna

Juventus 2 x 0 Udinese

Lecce 1 x 0 Torino

Monza 1 x 3 Empoli

Roma 3 x 1 Milan