Naomi Osaka vence de virada em Roma e aguarda resultado de Bia Haddad para conhecer próxima adversária

A japonesa Naomi Osaka , ex-número 1 do mundo e dona de quatro títulos de Grand Slam , está classificada para a terceira rodada do WTA 1000 de Roma e poderá ser a próxima adversária da brasileira Bia Haddad Maia , caso ela vença sua partida diante da tcheca Marie Bouzková , programada para acontecer ainda nesta quinta-feira (8).

Osaka ficou fora das quadras, setembro de 2022 e janeiro de 2024, para cuidar da saúde mental e, posteriormente, para ser mãe . Ela teve um ano irregular, com 22 vitórias e 18 derrotas, ocupando apenas a 58ª do ranking ao final da temporada passada.

Em 2025, a japonesa voltou a jogar e apresentou como novidade em sua equipe, o técnico francês Patrick Moratoglou , um dos mais conceituados das últimas décadas e que trabalhou por um bom tempo com Serena Williams.

Volta às quadras

O reinício foi difícil, incluindo lesões que a fizeram abandonar a final do WTA de Auckland (Nova Zelândia) e desistir na terceira rodada do Australian Open.

Fora das quadras de janeiro a março, Osaka voltou em Indian Wells e caiu na estreia. Depois foi para Miami e chegou às oitavas de final, eliminada pela italiana Jasmine Paolini, voltou a cair na estreia do WTA 1000 de Madrid e se arriscou no Challenger de Saint-Malo, na França, onde acabou se sagrando campeã no último domingo (4), jejum de títulos que durava desde 2021.