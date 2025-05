"Não tenho medo de voltar a jogar", diz Jannik Sinner após suspensão por doping

Seu retorno ao circuito ATP esta semana no Masters 1000 de Roma , após uma suspensão de três meses por doping , será especialmente observado, mas Jannik Sinner está tranquilo.

— Não tenho medo de voltar a jogar — afirmou o número 1 do mundo nesta segunda-feira (5) em uma coletiva de imprensa.

Com que ânimo você chega à sua primeira partida, no sábado, depois de mais de três meses sem competir?

Estou muito feliz por estar de volta. Foi uma pausa muito, muito longa, durante a qual pude aproveitar minha família e meus amigos. Sei que meu retorno desperta muita atenção, fora das quadras também (em alusão à imprensa de celebridades, que publicou uma foto dele com uma modelo apresentada como sua nova namorada).

Quando você enfrenta a justiça esportiva, sabe que pode dar para os dois lados, tudo ou nada. No meu caso houve um acordo, que era algo que eu não queria no começo e que não foi fácil para mim aceitar, já que sei o que realmente aconteceu, mas às vezes é preciso buscar o melhor possível dentro de uma situação ruim. Foi o que fizemos.

Como será reencontrar no circuito tenistas que criticaram seu acordo com a Wada? Ou, ao contrário, houve jogadores que demonstraram apoio?

O ano passado foi muito difícil, eu não podia falar com muita gente sobre o que estava acontecendo. Foi complicado no início do Aberto da Austrália de 2025, foi mentalmente muito difícil pra mim.