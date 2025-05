"Não quero essa vida para meus filhos": ex-técnico de Flamengo e Corinthians desabafa sobre futebol

Vítor Pereira no Corinthians, em 2022. Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Em entrevista ao jornal inglês The Guardian, o técnico português Vítor Pereira, que passou pelo Flamengo em 2023 e pelo Corinthians em 2022, desabafou sobre a sua relação com o futebol. Hoje no Wolverhampton, que ocupa uma posição intermediária na Premier League, ele mostra felicidade com os resultados, mas vê pontos negativos da vida dedicada ao esporte.

— Nos últimos 15 anos, minha esposa tem sido o pai e a mãe. Não vi nada. Aniversários, formaturas... nunca estive lá. Nunca. Não quero essa vida para meus filhos. Tive momentos em que sofri muito. E sozinho. Acho que estamos sempre à beira da depressão. Acredito que esses momentos me deram a oportunidade de ser mais forte — afirmou Pereira.

O técnico português também mostrou o desconforto que a distância do ambiente familiar causa a ele.

— Às vezes, chego em casa e penso: 'Onde estão minhas roupas?'. Não sei onde encontrar os garfos e facas. Mudo de casa e carro toda vez. (Minha família) começa a conversar quando almoçamos ou jantamos, e minha mente está focada em futebol. Às vezes, não consigo entender a conversa. É como se eu começasse a ver o filme... mas perco o filme até o final. Chego ao final e não sei o que aconteceu — declarou.

Pereira tem uma relação próxima com a torcida dos Wolves. Após as vitórias, ele encontra torcedores em pubs locais e bebe cerveja com eles.

— Vou para estar com as pessoas, para sentir que estou fazendo algo para deixá-las felizes, para deixá-las orgulhosas. Essa é a minha energia. Preciso ir a um pub, porque essa é a cultura — afirma.