Naná Silva passa pelo qualifying e vai jogar juvenil em Roland Garros

O Brasil terá seis tenistas nas chaves principais do torneio juvenil de Roland Garros . A última vaga foi conquistada pela paulista Nahuany Silva , a Naná, de apenas 15 anos, que venceu suas duas partidas no torneio de qualificação.

Número 47 do ranking mundial da categoria , Naná venceu a francesa Mila Bastianelli, também de 15 anos, na estreia, por 2 a 1 (4/6, 7/5 e 6/2), e nesta sexta-feira (30) superou a sul-africana Jahnie Van Zyl, de 16 anos e 157ª do ranking juvenil, por duplo 6/2.

Com a classificação da paulista, serão três brasileiras no quadro principal, já que a potiguar Victória Barros e gaúcha Pietra Rivoli estavam previamente qualificadas.

Meninos não conseguem novas vagas

Winheski, 18 anos e 63º do mundo na categoria juvenil, venceu o estadunidense Lachlan Gaskell por 2 a 0 (6/2 e 6/1) na primeira fase e, nesta sexta, foi superado pelo indiano Hitesh Chauhan, de 17 anos e 83º do ranking, por 7/5, 2/6 e 7/4.

Com as derrotas de Gustavo e Victor, o Brasil terá no torneio masculino, o paranaense João Bonini, o goiano Guto Miguel e o brasiliense Pedro Chabalgoity.