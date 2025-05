Namorado de Taylor Swift "fura" NFL e confirma jogo dos Chiefs no Brasil em setembro

Travis Kelce, tight-end do Kansas City Chiefs, ainda se mostrou preocupado com a alta temperatura no Brasil. TIMOTHY A. CLARY / AFP

Travis Kelce, namorado de Taylor Swift e tight-end do Kansas City Chiefs, revelou que seu time irá encarar o Los Angeles Chargers no segundo jogo da história da NFL no Brasil. O duelo está previsto para o dia 5 de setembro, em São Paulo, na Arena Corinthians.

Feita nesta quarta-feira (14), durante o podcast New Heights, sua fala acabou "furando" a liga, que ainda não realizou o anúncio oficial. A curiosidade é que o programa é do irmão de Travis, Jason Kelce, ex-jogador da NFL com passagem marcante pelos Eagles.

Em meio à revelação, o atleta ainda se mostrou preocupado com a alta temperatura no Brasil. No entanto, como o jogo está marcado para setembro, Travis deve encontrar temperaturas amenas no território brasileiro, com mínimas de até 15ºC.