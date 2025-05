Namorado de Iza, Yuri Lima anuncia aposentadoria dos gramados

"São quase 15 anos dedicados inteiramente ao futebol profissional. Hoje eu encerro um ciclo, mas não estou dizendo adeus. O futebol sempre foi e sempre vai ser uma das minhas maiores paixões. Agora começo uma nova etapa fora das quatro linhas, mas ainda dentro do jogo. Agora faço parte do time CSR Sports. Quero ajudar novos atletas, como um dia eu fui, cheio de sonhos. Eu confio no poder do esporte e é isso que me faz continuar. Esse é o começo de um novo capítulo, com a certeza que o futebol ainda tem muito para me ensinar", disse em um trecho da postagem.