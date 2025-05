Nadal é homenageado em Roland Garros e tem sua "pegada" eternizada na Quadra Central

"O homem. O mito. A lenda. O rei do saibro." Foi assim que Roland Garros anunciou em suas redes sociais sua homenagem ao maior vencedor de sua história: Rafael Nadal . O espanhol deixou sua marca no Grand Slam francês ao conquistar o título 14 vezes.

Neste domingo (25), a organização do evento revelou que registrou essa influência de maneira original, com uma " pegada " de Nadal na Quadra Central.

Nadal entrou na Philippe Chatrier, a principal quadra do complexo parisiense, para uma recepção de herói, com os 15 mil torcedores gritando seu nome e vestindo camisetas com o mesmo tom da terra batida da quadra e os dizeres "Merci Rafa" (Obrigado Rafa), que foram oferecidas ao público. "É difícil", afirmou um emocionado Nadal, inicialmente em francês.