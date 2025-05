Musetti e Rune vencem e Roland Garros terá duelo do top 10 nas oitavas de final

Musetti é o núemro 7 do ranking.

A rodada desta sexta-feira (30) do Aberto da França começou a definir os confrontos de oitavas de final em uma das partidas será entre dois tenistas dos top 10, o italiano Lorenzo Musetti , sétimo, e o dinamarquês Holger Rune , décimo colocado.

Musetti foi o primeiro a se classificar. Em três horas e 25 minutos de jogo, ele abriu a sessão da quadra Suzanne Lenglen vencendo o argentino Mariano Navone (97º) por 3 sets a 1 , parciais de 4/6, 6/4, 6/3 e 6/2 e, pela terceira vez em cinco aparições no torneio, jogará a quarta rodada.

Com a vitória, o tenista de 22 anos se tornou o jogador mais jovem a chegar às oitavas de final, em cada uma de suas quatro primeiras aparições em Roland Garros, desde Rafael Nadal em 2008.

Popyrin e Paul se enfrentarão em confronto de campeões juvenis de Roland Garros

Outra partida definida de oitavas de fina irá reunir dois ex-campeões do torneio juvenil em Paris, o australiano Alexei Popyrin, 25º do mundo, e o estadunidense Tommy Paul, 12º do ranking.