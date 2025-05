Mundial de Clubes: veja quando jogam os times brasileiros no torneio da Fifa

O primeiro a estrear é o Palmeiras, que entrará em campo no segundo dia do torneio, contra o Al-Ahly, do Egito. No dia seguinte, é a vez do Botafogo enfrentar o Atlético de Madrid. Em 16 de junho, o Flamengo joga diante do Espérance de Tunis, da Tunísia. Por fim, no dia 17, tem Fluminense contra o Borussia Dortmund.