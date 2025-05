Mulher encontra mala de dinheiro em Veranópolis e devolve a dirigente que foi parar no hospital

Cuidadora e dirigente se encontraram para devolução da mala Alessandra Bernardi / Tua Rádio Veranense / Divulgação

A cuidadora de idosos Maria do Carmo Carissimi saiu de casa na última segunda-feira (12) para realizar uma ressonância magnética no Hospital São Peregrino Lazziozi em Veranópolis, na Serra. Lá, em uma reunião, estava o executivo da instituição filantrópica e tesoureiro do Veranópolis Esporte Clube, Albino Marin. Um não sabia da existência do outro, mas as vidas se cruzaram. Motivo: uma mala com R$ 15 mil.

Por volta das 18h, Maria do Carmo deixou o exame e se dirigiu ao ponto de táxi do hospital. No outro lado da rua, acompanhou um homem colocando uma maleta em cima do carro antes de entrar e dar a partida. Na primeira curva, o objeto caiu no asfalto. Enquanto os outros veículos desviavam, ela agiu.

— Decidi ir lá pegar a mala. Vi que tinha documentos e uma certa quantia em dinheiro. Não reconheci a pessoa, mas eu tinha que devolver, aquilo não era meu. Fui para casa, procurei o nome nas redes sociais e não encontrei. Então, disse para meu marido guardar a mala no quarto e trancar a porta até acharmos o dono — relatou ao ge RS.

Dirigente passou mal quando se deu conta

Maria não sabia, mas Albino, um dos diretores do hospital, naquele momento voltava como paciente. Pois a mala com o dinheiro da renda de um campeonato amador realizado pelo Veranópolis no fim de semana para ajudar no custeio da campanha na Série A2 do Gauchão havia sumido. A disputa por duas vagas na elite estadual começa no sábado.

Desesperado após perder uma quantia valiosa para um clube pequeno do interior, nas tantas voltas que o bancário aposentado de 68 anos deu em busca da mala, não percebeu que, da calçada, Maria do Carmo, 53, acenava e lhe apontava que havia a encontrado.

Levado ao hospital agora para ser medicado, Albino teve o diagnóstico de queda de pressão, recebeu soro na veia e passou por um eletrocardiograma. O valor que havia na maleta não foi informado pelo clube nem pela mulher. Porém, o ge apurou com outras fontes envolvidas na "investigação" que se tratava de cerca de R$ 15 mil.

Ao passo que o calvário do dirigente se desenrolava, Maria do Carmo foi para a casa onde trabalha como cuidadora. Relatou o caso e, rapidamente, descobriu uma prima de Albino, que reconheceu o nome pelos documentos guardados na maleta.

Foi então na maca da emergência do Hospital São Peregrino Lazziozi que Bino, como é conhecido na cidade, recebeu a visita de Maria. Na mão, o objeto que mudou seu dia.

— Ela estava mais nervosa que eu! Disse que não iria conseguir dormir se não achasse o dono! As situações que vemos no Brasil... Para um clube pequeno do interior, qualquer dinheiro faz diferença. Ainda dá para acreditar no bem — afirmou Albino Marin, tesoureiro do VEC.

– Fiz o que achei certo. Eu vi tudo acontecendo. Em nenhum momento passou pela minha cabeça de ficar com aquilo. Mesmo se estivesse devendo dinheiro, passando por alguma necessidade, eu tinha que devolver. Me senti muito bem! – descreve Maria do Carmo.

Estreia na Divisão de Acesso

No próximo domingo, às 16h, o Veranópolis estreia na Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho contra o Aimoré fora de casa. Confira, em GZH, um material especial sobre a competição.