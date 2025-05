Morre Jim Irsay, dono da equipe Indianapolis Colts da NFL

"A dedicação e a paixão de Jim pelo Indianapolis Colts, além de sua generosidade, comprometimento com a comunidade e, principalmente, seu amor pela família, foram incomparáveis", afirmou a equipe.

No período de sua gestão, o Indianapolis Colts esteve duas vezes no Super Bowl. Em 2007, a equipe foi campeã da NFL ao derrotar o Chicago Bears. Já em 2010, foi derrotada pelo New Orleans Saints.