Momento de decisão nos playoffs da NBA; veja os cenários de cada série de semifinal de conferência

MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nesta semana devem ser definidos os finalistas das duas conferências da NBA . Cada uma das séries dos playoffs têm uma narrativa diferente. No Leste, a tônica é a surpresa . Enquanto no Oeste, o equilíbrio está presente.

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers

Joe Murphy / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

No domingo, os Pacers abriram 3 a 1 na série. E não foi de qualquer jeito: 80 a 39 foi o placar até o intervalo a favor de Indiana. Os Cavaliers, que tiveram a melhor campanha do Leste, parecem perdidos em quadra.

Os Cavs estão muito dependentes de Donovan Mitchell, que fez três partidas extraordinárias, mas no basquete não se vence sozinho. Os Pacers têm um jogo mais coletivo, no qual a maior parte dos atletas consegue pontuar com consistência.