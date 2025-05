Ministro francês pede desculpas à torcida do Liverpool após culpá-la por confusão em final

O ministro da Justiça da França, Gerald Darmanin, pediu desculpas aos torcedores do Liverpool por culpá-los pela confusão que marcou a final da Liga dos Campeões disputada em 2022. Darmanin, que na época era ministro do interior, disse que aquele foi o maior erro de sua carreira.

"O que eu não percebi naquela noite foi que o verdadeiro problema não vinha dos torcedores ingleses, mas de delinquentes que estavam roubando os torcedores", afirmou o político, em entrevista ao canal francês Legend. "Por não ter verificado o que estava acontecendo corretamente, o que foi um erro meu, e por ter cedido a ideias preconcebidas... o culpado foi fácil (de ser identificado), e peço desculpas aos torcedores do Liverpool. É claro que eles estavam certos (em se sentirem chateados)."

Aquela final, disputada no fim de maio de 2022, entre Liverpool e Real Madrid, foi marcada por uma grande confusão antes do início da partida. O caos se instalou no perímetro do Stade de France, nos arredores de Paris, quando torcedores com ingressos não conseguiam acessar o estádio. Isso atrasou o início da partida em 30 minutos.

Houve ainda excessos por parte de fãs e policiais. Torcedores conseguiram pular grades e invadir o estádio enquanto responsáveis pela segurança foram filmados usando gás lacrimogêneo contra os torcedores. Os fãs do Liverpool foram os mais prejudicados pelas dificuldades na entrada do estádio e acusaram policiais de tratamento desproporcional e agressivo.

Dias depois da partida, Darmanin concedeu uma entrevista coletiva na qual culpou os torcedores ingleses pela confusão, que afetou diretamente o início da partida - o Real venceu por 1 a 0.

A situação fez a torcida do clube inglês se unir em busca de compensações na Justiça. No início de março, um grupo deles conquistou uma vitória nos tribunais em uma disputa com a Uefa nesta sexta-feira. A entidade que rege o futebol europeu tentou rejeitar um processo iniciado por centenas de fãs do clube inglês, a respeito daquela confusão.

Uma corte localizada na cidade de Liverpool analisou uma petição da Uefa, feita em julho de 2024, pedindo o fim do processo na Inglaterra. A entidade alegava que a Justiça britânica não tinha jurisdição para analisar o caso. Assim, um grupo com cerca de 800 torcedores conseguiu manter sua demanda por compensações financeiras após o caos que tomou conta daquela decisão.

A Uefa já havia feito um acordo com outro grupo de fãs do Liverpool no ano passado. No entanto, não teve sucesso com este outro grupo na Justiça britânica.