Minas vira no último período e faz 2 a 0 na semifinal do NBB

Minas, de Danilo Fuzaro, busca inédita vaga na final do NBB.

Time de melhor campanha do Novo Basquete Brasil (NBB), o Minas Tênis Clube não fez um grande jogo, mas conseguiu derrotar o Bauru Basket , por 73 a 69 , e abriu 2 a 0 na série melhor de cinco da semifinal. Agora, o time mineiro precisa de apenas mais uma vitória para garantir uma inédita vaga na decisão do torneio.

O jogo

A partida desta segunda-feira (26) em Belo Horizonte teve o time mineiro comandando as ações no primeiro período e uma vantagem de seis pontos (19 a 13). Os paulistas reagiram no segundo quarto e foram para o intervalo perdendo por três (35 a 32).