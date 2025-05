Minas vence em Bauru e abre semifinais do NBB em vantagem

Paranhos (D) foi o cestinha da partida. Hedgard Moraes / Divulgação/Minas Tênis Clube

As semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB) começaram nesta sexta-feira (23) com o Minas Tênis Clube, time de melhor campanha da competição, superando o Bauru Basket (SP), fora de casa, por 74 a 59, e fez 1 a 0 na série melhor de cinco.

Agora, a equipe mineira terá a vantagem de atuar as próximas duas partidas em casa e garantir vaga para sua primeira final de NBB.

O jogo desta sexta foi equilibrado nos dois períodos iniciais, mas sempre com o Minas liderando. No primeiro quarto, o time do técnico Léo Costa livrou um ponto de vantagem (18 a 17). Já no segundo, os mineiros ampliaram a diferença para seis (36 a 30).

A vitória do Minas, que está invicto nos playoffs, começou a se desenhar com o parcial de 23 a 18 no terceiro quarto, elevando a distância para 11 pontos (59 a 48).

Um dos destaques do time paulista, o veterano ala Alex Garcia deixou a quadra com um problema na coxa e finalizou a partida com 10 pontos. Sem ele, o estadunidense Dontrell Brite, que ouviu de sua torcida os gritos "MVP, MVP", ficou como grande responsável por elevar a pontuação do Bauru. O armador contribuiu com 17 pontos, cinco assistências e seis rebotes.

O Minas contou com um duplo-duplo de 16 pontos e 12 rebotes do pivô Paranhos. Com 15 pontos e oito rebotes, o pivô Wini Silva saiu do banco para ser decisivo. O armador argentino Franco Baralle, que também iniciou entre os reservas, fez 14 pontos e deu oito assistências.