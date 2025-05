Milan vira contra o Genoa em dois minutos

O Milan venceu fora de casa o Genoa por 2 a 1 com dois gols marcados em um intervalo de dois minutos, nesta segunda-feira (5), na partida de encerramento da 35ª rodada da Serie A.

O Genoa abriu o placar aos 61 minutos com um gol do português Vítor Oliveira. O Milan empatou aos 76 com outro português, Rafael Leão, e virou aos 77, com um gol contra de Morten Frendrup.

Foi a terceira vitória consecutiva do Milan, que, no entanto, continua na nona posição, fora da zona de classificação para competições europeias.

Com 57 pontos e restando três rodadas para o fim do campeonato, o Milan ainda tem uma pequena chance matemática de se classificar para a Conference League, o que exigiria terminar em sexto lugar. Atualmente, a Lazio ocupa essa posição com 63 pontos.

As principais esperanças do Milan estão voltadas para a final da Copa da Itália contra o Bologna, no dia 14 de maio. A conquista desse troféu garantiria ao tradicional clube lombardo uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

Pensando nessa final, o técnico Sérgio Conceição recebeu uma má notícia nesta segunda-feira: o francês Youssouf Fofana sofreu uma lesão no pé esquerdo aos 28 minutos da partida.

O Genoa está em 13º lugar, em uma zona tranquila da tabela.

No sábado, o Napoli venceu o Lecce por 1 a 0 e manteve a vantagem de três pontos na liderança sobre a Inter de Milão (2º), que também venceu no mesmo dia pelo mesmo placar o Hellas Verona.