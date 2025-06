Miguel Hidalgo é o primeiro brasileiro a vencer uma etapa da Série Mundial de Triatlo

Miguel Hidalgo fez história para o Brasil neste sábado (31). Em Alghero, cidade na costa noroeste da Sardenha, na Itália, o paulista de 25 anos, venceu a terceira etapa da Série Mundial de Triatlo. Com o tempo de 1h44min05seg, ele se tornou o primeiro brasileiro a ganhar uma competição do circuito .

— É a melhor sensação que já tive em uma corrida. Em dias como este, você só precisa aproveitar e correr atrás. Vi que na corrida feminina, as que estavam à direita da largada tinham uma certa vantagem, então fiquei feliz em ver (Matthew) Hauser ir para a direita também, o que me deu a confiança de que tinha feito a escolha certa. Se não fosse pelo Léo (Bergere), não teríamos conseguido a fuga, ele trabalhou muito duro na largada. Desde a primeira volta, eu estava apenas tentando me manter focado. Este é um momento muito importante para mim e para o triatlo brasileiro, e estou muito orgulhoso dele — afirmou Hidalgo, após a prova.