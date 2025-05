"Meu Brasil vai jogar como o Real Madrid", diz Ancelotti

A Seleção Brasileira jogará como o Real Madrid . Pelo menos é o que promete Carlo Ancelotti, novo treinador da Amarelinha e ex-comandante do time espanhol.

A promessa do treinador italiano foi feita ao jornal Marca , da Espanha. Contudo, ele destacou que o intuito é repetir o que os Merengues fizeram há dois anos, quando conquistaram Champions League e La Liga, e não na última temporada.

— O meu Brasil vai jogar como o Real Madrid, mas não como o Real Madrid deste ano, e sim como o Real Madrid do ano passado. É isso que eu quero — disse Ancelotti, que completou:

Decisão após empate contra o Arsenal

Além disso, Ancelotti ainda explicou sua saída do Real:

— Minha prioridade sempre foi o Real. Sempre disse que ficaria no Real Madrid o máximo de tempo possível. Os resultados não foram os esperados. O jogo do time também não foi bom. Era hora de fazer alguma coisa. Depois do empate contra o Arsenal, conversamos sobre isso e decidimos.