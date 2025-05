Messi é convocado para defender a Argentina quatro dias antes da estreia no Mundial de Clubes

Ausente das última rodada dupla das Eliminatórias para a Copa de 2026, o atacante Lionel Messi terá um mês corrido pela frente. O atleta de 37 anos será a principal novidade da seleção argentina para os jogos com Chile, no próximo dia 5 de junho, e Colômbia, no dia 10. A pré-lista de convocados estrangeiros do conjunto branco e azul foi anunciada nesta quinta-feira.

Logo após as partidas em Santiago, diante do lanterna das Eliminatórias Sul-Americanas, e em Buenos Aires, contra os colombianos, sextos colocados, Messi retornará aos Estados Unidos para jogar a partida de abertura da Copa do Mundo de Clubes. O Inter Miami enfrentará o Al Ahly, do Egito, no dia 14 de junho, em Miami.

Além do craque de 37 anos, outros nove pré-convocados disputarão o Mundial de Clubes na sequência: Molina, De Paul, Julián Álvarez, Giuliano Simeone e Ángel Correa, todos do Atlético de Madrid, Otamendi, do Benfica, Enzo Fernández, do Chelsea, Lautaro Martínez, da Inter de Milão, e Nico González, da Juventus.

Em março, o jogador do Inter Miami foi cortado da lista do técnico Lionel Scaloni para os jogos contra Uruguai e Brasil devido a uma distensão muscular na coxa esquerda. A vitória por 1 a 0, em Montevidéu, e a goleada por 4 a 1 sobre os brasileiros, em Buenos Aires, asseguraram à Argentina a vaga no Mundial. O segundo duelo ainda provocou a demissão do técnico Dorival Júnior da seleção brasileira.

Atual campeã mundial e líder das Eliminatórias Sul-Americanas, a Argentina também voltará a contar com Lautaro Martínez, da Inter de Milão, que também estava lesionado, e com Alejandro Garnacho, do Manchester United, ausente da última convocação por opção do treinador. Valentín Barco (Racing Strasbourg), Taty Castellanos (Lazio) e Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) também são novidades na lista.