McLaren mantém domínio e Piastri lidera 2º treino livre do GP da Espanha: Bortoleto é 17º

Depois de ver Lando Norris dominar a primeira sessão da manhã, a McLaren voltou a liderar a pista com Oscar Piastri fazendo o melhor tempo do segundo treino livre para o GP da Espanha. O australiano cravou 1min12s760 e teve George Russell, da Mercedes, em segundo lugar, com a Red Bull de Max Verstappen no terceiro posto. Bortoleto mais uma vez teve atuação discreta e foi apenas 17º.