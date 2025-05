Matheuzinho e Depay são relacionados no Corinthians e Hugo projeta 'jogos decisivos'

O Corinthians encerrou nesta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, a preparação para enfrentar o Atlético-MG, neste sábado, às 21h, na Arena MRV, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade contou com trabalho tático e jogadas de bola parada, e teve como principal destaque a presença de Matheuzinho e Memphis Depay na lista de relacionados - ambos podem, inclusive, começar entre os titulares.

A dupla, assim como Garro, realizou treinos parciais ao longo da semana. No entanto, diferentemente do meia argentino, Matheuzinho e Depay foram liberados por Dorival Júnior para a viagem a Belo Horizonte e devem estar à disposição para a formação inicial. A provável escalação conta com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Félix Torres), Cacá e Angileri; Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Igor Coronado (Memphis Depay); Carillo e Yuri Alberto.

Em recuperação de uma hérnia inguinal, o zagueiro Gustavo Henrique segue fora. O técnico Dorival Júnior usou o último treino para orientar a equipe em situações específicas de jogo e organizar o posicionamento defensivo, especialmente nas jogadas de bola parada - um dos pontos de atenção da comissão.

O goleiro Hugo Souza comentou sobre a importância da sequência longe de casa - após o duelo contra o Atlético, o Corinthians viaja direto para Buenos Aires, onde enfrenta o Huracán-ARG na terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

"Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar nestes dois jogos, mas temos um compromisso maior ainda, que é de sempre vencer e empilhar pontos. É a melhor forma de termos tranquilidade para trabalhar. Vamos fortes para estes dois jogos. Vamos buscar os resultados", afirmou Hugo, antes de destacar a importância da partida internacional: "É uma final contra o Huracán. Um jogo que decide nossa vida na Sul-Americana. Vamos fortes para conquistar a vitória e a classificação, que faz parte do nosso objetivo nessa primeira fase do ano."

No Brasileirão, o Corinthians ocupa a oitava colocação com 13 pontos - mesma pontuação do Atlético-MG, que aparece em nono pelos critérios de desempate. Para Hugo, o confronto direto é uma oportunidade para o time alvinegro encostar na parte de cima da tabela.