Matheus Lima é prata nos 400 m com barreiras na Diamond League

Warholm (E) vence os 400 m com barreiras, com Matheus Lima (D), em segundo. Matthew Quine / Wanda Diamond League

O brasileiro Matheus Lima terminou na segunda posição a prova dos 400 metros com barreiras, na etapa de Xangai, na China, da Diamond League, o principal circuito do atletismo.

Com o tempo de 48seg08, o melhor de sua carreira, o cearense ficou atrás apenas do norueguês Karsten Warholm, tricampeão mundial dos 400 metros com barreiras e duas vezes medalhista olímpico (ouro em Tóquio 2020 e prata em Paris 2024), que cravou 47seg e fez a melhor marca da temporada.

Com o resultado, o atleta do Pinheiros (SP) é o segundo melhor da temporada, com 14 pontos, dois a menos que o líder Warholm. Terceiro em Xangai, o sueco Carl Bengström (48seg72) tem 10 pontos e está empatado com o truco Berke Akçam, quarto na prova chinesa.

Duplantis vence duelo com grego Karalis

Duplantis voltou a superar os 6 m com tranquilidade. PEDRO PARDO / AFP

Mais uma vez, a grande atração foi o sueco Armand Duplantis. Vencedor da primeira etapa, em Xiamen, na China, quando não chegou aos 6 metros, o atual bicampeão olímpico e mundial do salto com vara, fez uma boa disputa com o grego Emmanouli Karalis.

No final, Duplantis foi o único a saltar 6m11cm e garantiu a medalha de ouro, enquanto Karalis parou nos 6m01cm. O pódio ainda teve o holandês Menno Vloon, com 5m82cm.

Com a vitória assegurada, Mondo Duplantis ainda tentou o recorde mundial (6m28cm), mas não conseguiu ultrapassar o sarrafo.

Simbine mantém hegemonia nos 100 metros

Simbine veneu a segunda prova seguida. PEDRO PARDO / AFP

O sul-africano Akani Simbine provou ser o mais rápido da temporada e venceu a segunda etapa seguida. Com o tempo de 9seg98, ele superou o jamaicano Kishane Thompson, que fez 9seg99, e o campeão olímpico dos 200 metros, Letsile Tebogo, de Botsuana, que terminou com 10seg03 e terminou em primeiro nos 100 metros rasos.

Recordes e melhores marcas do ano

Nos cinco mil metros masculino, o pódio foi 100% da Etiópia. O vencedor foi Berihu Aregawi, vice-campeão olímpico dos 10 mil metros, que terminou com 12min50seg45 e estabeleceu a melhor marca do ano e ainda quebrou o recorde do Meeting chinês. Kuma Girma (12min50seg69) e Mezgebu Sime (12min51seg86) completaram o pódio.

A estadunidense Grace Stark foi a mais rápida nos 100 metros com barreiras feminino e com 12seg42, superou o recorde da competição (12seg50) e fez o melhor tempo do ano. A jamaicana Danielle Williams (12seg55) e a sul-africana Marione Fourie (12seg62) terminaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Grace Stark fez melhor marca da temporada. PEDRO PARDO / AFP

Vice-campeã olímpica em Paris nos 800 metros, a etíope Tsige Duguma venceu prova com a melhor marca do ano, 1min56seg64, que também é novo recorde do evento e de seu país.

O estadunidense Cordell Tinch quebrou o recorde do meeting, da temporada e estabeleceu sua melhor marca (12seg87) e venceu os 110 metros com barreiras. Quinto nos Jogos de Paris, o japonês de origem togolesa Rachid Muratake foi o segundo com 13seg10, seguido pelo jamaicano Rasheed, bronze olímpico em 2024.

Bicampeã mundial do arremesso de peso, a estadunidense Chase Jackson fez 20m54cm e estabeleceu o novo recorde da prova em Xangai.