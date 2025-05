Martínez desfalca Corinthians em Mirassol por procedimento dentário; Angileri prevê 'jogo duro'

O volante José Martínez será desfalque do Corinthians em Mirassol, pela oitava rodada do Brasileirão, neste sábado. O motivo da ausência é inusitado. Depois de deixar o campo contra o América de Cali com dores no posterior da coxa, o venezuelano será baixa por um procedimento cirúrgico dentário de urgência.

Martínez trabalhou forte para curar o problema muscular para estar à disposição do técnico Dorival Júnior. Os trabalhos fortes dos últimos dias, contudo, acabaram não valendo nada por causa da necessidade de última hora de passar pela cirurgia bucal.

Com a ausência de Martínez, Dorival deve abandonar a escalação com quatro peças de marcação no meio, optando por Romero na frente, ao lado de Yuri Alberto e Memphis Depay. Há, ainda, outra possibilidade, mais remota, de utilização do meia Igor Coronado desde o começo, algo ainda não utilizado pelo comandante.

Fora diante do América de Cali, o volante Raniele volta, possivelmente com Maycon e Carrillo a seu lado. Breno Bidon corre por fora. Na defesa, Félix Torres foi testado e disputa vaga com André Ramalho. Angileri joga na esquerda e não esconde o temor de um jogo feio e truncado no interior do estado.

O lateral argentino não começou o duelo das quartas do Paulistão, com vitória corintiana por 2 a 0, na Neo Química Arena, mas esteou na segunda etapa e prevê a mesma dificuldade. A casa do Mirassol estará lotada com todos os ingressos vendidos.

"Será uma partida muito difícil. Nos enfrentamos pelo Paulistão, o Mirassol é uma equipe difícil, dinâmica. Nós temos o objetivo de ficar, ao término da rodada, nos primeiros lugares, e tomara que possamos cumprir para poder subir posições no Brasileirão, que é muito competitivo", disse.