Marta é apontada como a melhor jogadora de futebol da história; veja ranking

A atacante brasileira Marta foi eleita, nesta segunda-feira, a melhor jogadora da história do futebol feminino pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). A entidade divulgou o Top 10 da modalidade.

Aos 39 anos, Marta segue em atividade no Orlando Pride, dos Estados Unidos. A alagoana é a maior vencedora do prêmio de Melhor Jogadora do Mundo da Fifa, com seis conquistas: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018.