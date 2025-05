Marquinhos projeta decisões pelo PSG e fala em 'concretizar todo o trabalho da temporada'

O Paris Saint-Germain entra na reta final de uma temporada que pode terminar com dois títulos de peso. Neste sábado, o clube enfrenta o Reims, às 16h (de Brasília), no Stade de France, pela decisão da Copa da França. Uma semana depois, no dia 31, o desafio será ainda maior: a final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, na Allianz Arena, em Munique. Às vésperas dos jogos decisivos, o zagueiro Marquinhos falou em entrevista coletiva sobre a importância do momento e a motivação pessoal para encerrar o ciclo 2024/25 com conquistas.

"É muito bonito jogar uma final no Stade de France. Era um dos objetivos da temporada. Estamos nos preparando da melhor forma", afirmou o brasileiro, que destacou também as dificuldades enfrentadas pelo PSG diante do Reims ao longo da temporada. "Eles nos causaram problemas. Mas sabemos onde encontrar espaços para explorar."

Com mais de uma década no clube, Marquinhos usou parte da coletiva para refletir sobre sua trajetória em Paris. Ele relembrou momentos marcantes, títulos e também decepções, como temporadas sem troféus. "É até difícil citar um único momento bom. A chegada, os treinadores, os companheiros, as finais... Tudo faz parte. Os momentos difíceis foram quando não ganhamos a liga ou a Copa da França. Isso fica na memória também", disse o capitão.

Apesar da longa história, o zagueiro afirmou que encara cada partida como se fosse a última e mostrou maturidade ao tratar do futuro. "O mais importante é o que eu sinto, o que meu treinador e o clube sentem. Tenho muito amor e admiração pelo PSG. Dou meu máximo a cada jogo. Se acharem que chegou a hora do Marquinhos sair, será com respeito e gratidão por tudo que vivi aqui."

Sobre o momento atual do time, Marquinhos ressaltou o equilíbrio e a consistência que levaram o PSG às duas finais. "A gente esperava por esse momento. Trabalhamos a temporada toda por isso. Agora não é hora de mudar nada. Temos que manter o que funcionou até aqui."

O técnico Luis Enrique também adotou tom sereno ao comentar a preparação para a final da Copa da França. "É uma decisão muito importante contra uma equipe que não vencemos nesta temporada. Estamos conscientes disso. É bonito jogar aqui, sabemos o que está em jogo, mas seguimos focados na mesma linha desde o primeiro dia", declarou o espanhol.

Marquinhos vê nesta temporada uma das mais especiais da sua passagem pelo clube, tanto no plano pessoal quanto coletivo. "Com a idade e a experiência que tenho hoje, consigo ver o clube de outra forma. Estou muito feliz de fazer parte dessa equipe. Agora queremos finalizar tudo isso com os dois títulos. Seria a melhor forma de coroar esse trabalho lindo que fizemos."