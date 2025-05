Marcelo Melo recebe homenagem especial de Roland Garros por 20ª participação no torneio

Marcelo Melo durante cerimônia em Roland Garros. Divulgação / FFT

O tenista brasileiro Marcelo Melo recebeu uma homenagem dos organizadores do Aberto da França, segundo Grand Slam do calendário, que começa a ser disputado neste domingo (25), em Paris.

Campeão em 2015, quando fez parceria com o croata Ivan Dodig, o mineiro fará sua 20ª participação em Roland Garros, que será o 70º Grand Slam de sua carreira.

E para marcar estes números, ele ganhou uma réplica da porta do locker (armário) que fica no vestiário principal dos jogadores, na quadra Philippe Chatrier, a maior do complexo de Roland Garros.

— Recebi esse presente bem bacana, a porta do locker que marca a 20ª vez que estou aqui, um torneio de tão boas memórias para mim — disse Melo, que soma até agora 50 jogos no torneio, com 33 vitórias.

A homenagem de Roland Garros para Marcelo Melo. Divulgação / FFT

Em Roland Garros, o mineiro de Belo Horizonte joga desde a sua temporada de estreia no circuito e além do título de 2015, em emocionante final contra os gêmeos Bob e Mike Bryan, maior parceria da história do tênis, ele ainda foi semifinalista em 2016 e chegou às quartas de final em outras duas oportunidades.

Foi também em Paris que Marcelo Melo chegou a duas marcas históricas na carreira: primeiro, comemorou a vitória de número 400 no circuito em 2017 e, em 2023, sua 600ª vitória.

Desde sua estreia em torneios da ATP, Melo tem 39 títulos em 77 finais disputadas e é o único brasileiro na história a ser número 1 do mundo em duplas. Ele liderou a classificação por 56 semanas e esteve entre os Top 10 por oito temporadas seguidas.

Dupla com gaúcho Rafael Matos

Rafael Matos (E) e Marcelo Melo (D) venceram o Rio Open deste ano. ©Fotojump / Divulgação

Em 2025, Marcelo irá disputar o torneio de Roland Garros em parceria com o gaúcho Rafael Matos. A estreia acontecerá na terça-feira (27), contra Romain Arneodo, de Mônaco, e o francês Manuel Guinard.