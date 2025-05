Marcelo Demoliner fica com o vice de duplas do Challenger de Oeiras

O tenista gaúcho Marcelo Demoliner ficou com o vice-campeonato da chave de duplas do Challenger 100 de Oeiras 5, em Portugal. Neste sábado (17), ele e o austríaco David Pichler foram derrotados pelo alemão Andreas Mies e o espanhol David Vega Hernández, cabeças de chave 4, que marcaram 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1h38min de partida.