Marcelo Demoliner cai na semifinal de duplas na Macedônia

Marcelo Demoliner foi eliminado nesta sexta-feira (23), em uma das semifinais de duplas do Aberto da Macedônia , torneio challenger disputado em Skopje, capital do país. Em parceria com o paulista Marcelo Zormann , o gaúcho foi derrotado pelo indiano Sriram Balaji e pelo mexicano Miguel Reyes-Varela , cabeças de chave número 1, que venceram em sets diretos, parciais de 7/5 e 6/3, em 1h23min de jogo.

Atual número 91 do ranking mundial de duplas, Demoliner teve como melhor posição o 34º lugar em novembro de 2017, temporada em que disputou quatro finais de ATP. No currículo, o tenista nascido em Caxias do Sul e que é atleta do Recreio da Juventude tem cinco títulos em 16 decisões no circuito, além de 21 títulos em torneios challenger e 16 em competições da série Future.