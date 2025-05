Manolo 'el del Bombo', torcedor mais ilustre da seleção espanhola, morre aos 76 anos

Manuel Cáceres Artesero, o mais ilustre torcedor do futebol espanhol por mais de 40 anos, conhecido como Manolo "el del Bombo", faleceu nesta quinta-feira (1º) aos 76 anos.

Manolo torceu pela Espanha em dez Copas do Mundo ao longo de quatro décadas. A última partida foi entre Espanha e Holanda, disputada no Mestalla em 23 de março, na qual 'La Roja' venceu nos pênaltis após um empate por 3 a 3 no tempo regulamentar.