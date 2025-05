Mano a Mano da final da Champions League: quem leva a melhor entre PSG e Inter de Milão? Assista ao podcast

PSG e Inter de Milão se enfrentam em uma final inédita da Champions League . De um lado, o PSG em busca da primeira taça. Do outro, a Inter que quer levar o tetra para Milão.

O novo episódio do Deu Liga analisa a trajetória das duas equipes e faz um "Mano a Mano", comparando jogador por jogador dos dois clubes.

