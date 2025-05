Manchester City derrota Wolverhampton e sobe para o 3º lugar no Campeonato Inglês

O Manchester City continua firme na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Nesta sexta-feira, a equipe de Pep Guardiola derrotou o Wolverhampton por 1 a 0, no Etihad Stadium, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, e subiu para a terceira colocação, com 64 pontos.

Com o resultado, o City ultrapassa o Newcastle, que caiu para o quarto lugar, com 62. À frente da equipe de Manchester estão apenas o Liverpool, líder e campeão antecipado, com 82, e o Arsenal, com 67. Já o Wolverhampton segue em campanha irregular e ocupa o 13º lugar, com 41.

Com Haaland no banco de reservas pela primeira vez desde sua recuperação, o Manchester City enfrentou o Wolverhampton nesta sexta com expectativa alta no Etihad Stadium. Os visitantes, por sua vez, iniciaram a partida com três brasileiros entre os titulares: João Gomes, André e Matheus Cunha.

Apesar do domínio na posse de bola, o City encontrou dificuldades para furar a defesa adversária. A melhor chance do Wolverhampton surgiu aos 26 minutos, quando Aït-Nouri acertou a trave e, no rebote, finalizou novamente com perigo - parando em uma salvadora intervenção de Gvardiol em cima da linha.

A resposta do City veio com estilo: aos 34, Doku cruzou da esquerda e De Bruyne apareceu para bater de primeira e balançar a rede, abrindo o placar. O time de Pep Guardiola passou a dominar a partida e levou a vantagem mínima para o intervalo.

No segundo tempo, o Wolverhampton voltou mais agressivo e passou a sufocar o City. A grande chance do empate veio aos 11, quando Matheus Cunha finalizou com categoria e acertou a trave de Ederson, assustando a torcida mandante.

A pressão dos visitantes, porém, durou pouco. O City retomou o controle da partida e passou a administrar a vantagem com inteligência. Sem se lançar ao ataque de forma desnecessária, recuou as linhas e praticamente não sofreu novos sustos, garantindo mais três pontos no Campeonato Inglês.

Haaland, apesar de estar disponível no banco, não foi acionado por Guardiola. A decisão indica um planejamento cuidadoso do treinador pensando na final da Copa da Inglaterra, principal compromisso do clube nos próximos dias.