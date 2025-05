Lukaku, McTominay, Anguissa, Meret, Raspadori: os destaques do título do Napoli

Nada indicava no início da temporada que o Napoli pudesse disputar o 'Scudetto', muito menos em janeiro com a saída de seu astro Khvicha Kvaratskhelia, mas sob o comando de Antonio Conte, vários jogadores assumiram o protagonismo para ganhar o título.

As defesas de Alex Meret, os gols de Lukaku, a revelação de McTominay, o trabalho de Anguissa, a contribuição de Raspadori saindo do banco... Estes são os homens que se destacaram neste Napoli que conquistou seu quarto campeonato italiano na história (1987, 1990, 2023 e 2025):

O veterano atacante belga de 32 anos chegou ao sul da Itália para substituir Victor Osimhen (o artilheiro do time campeão há dois anos) e cumpriu com folga seu papel, não apenas marcando gols (14 na Serie A), mas também como assistente.

Grande parte da responsabilidade pelo 'renascimento' de Lukaku também recai sobre Conte, talvez o treinador que melhor entendeu o gigante belga e com quem já conquistou o 'Scudetto' em 2021 pela Inter, quando era companheiro de Lautaro Martínez.

Nada fazia supor que um jogador coadjuvante no Manchester United, que chegou no último dia da janela de transferências (por 30 milhões de euros/R$ 192,5 milhões pela cotação atual), se tornaria um dos principais protagonistas do 'Calcio' nesta temporada.