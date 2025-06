Luisa Stefani vai às oitavas de final nas duplas em Roland Garros e enfrentará líderes do ranking

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos estão classificadas para as oitavas de final nas duplas femininas do Aberto da França . Neste sábado (31), elas venceram a ucraniana Yuliia Starodubtseva e a tcheca Anastasia Detiuc , de virada, parciais de 4/6, 6/3 e 7/5, em jogo que teve 2h25min de duração.

Líderes do ranking no caminho

Na próxima rodada, a brasileira e a húngara enfrentarão as líderes do ranking mundial feminino de duplas, a tcheca Katerina Siniaková e a estadunidense Taylor Townsend , que foram campeãs de Wimblendon em 2024 e do Australian Open em 2025 .

Siniaková tem 10 títulos de Grand Slam em 12 finais , sendo três em Roland Garros, dois jogando com a compatriota Barbora Krejciková e outro com Coco Gauff, dos Estados Unidos.

Townsend soma dois títulos de Slam em quatro finais. A tenista de 29 anos já atuou com Luisa Stefani, com a qual foi campeã do WTA 500 de Adelaide (Austrália) em 2023 e com Bia Haddad Maia, na conquista do mesmo torneio em 2024.