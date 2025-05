Luisa Stefani perde na estreia das duplas em Roma; parceira sente lesão e Bia Haddad também é eliminada

A sexta-feira (9) não foi boa para as tenistas brasileiras no WTA 1000 de Roma, na Itália. Eliminada na chave de simples, pela tcheca Marie Bouzková, na quinta-feira, Bia Haddad Maia sequer teve a chance de voltar à quadra para tentar uma melhor sorte nas duplas, onde é a 45ª do mundo.