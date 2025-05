Luisa Stefani festeja título em Estrasburgo e projeta Roland Garros: "levar esse embalo, energia boa e nível alto para Paris"

Timea Babos (E) e Luisa Stefani (D) na cerimônia de premiação em Estrasburgo. Internationaux de Strasbourg / Divulgação

Maior duplista da história do tênis feminino do Brasil, Luisa Stefani conquistou neste sábado (24), o 11º título da carreira e o primeiro no saibro. Ao lado da húngara Timea Babos, a paulista se sagrou campeã do WTA 500 de Estrasburgo, na França.

Após o título na cidade sede do Parlamento Europeu, Stefani subirá seis posições no ranking individual de duplistas e será a 31ª colocada. Já a parceria com Babos passa a ser a nona colocada no ranking da temporada e que classifica as oito melhores para o WTA Finals.

Com dois títulos no ano, elas estão a 261 pontos da oitava posição, ocupada no momento pela alemã Laura Siegemund e a também brasileira Bia Haddad Maia.

— Foi muito legal e divertido voltar aqui, onde me sinto em casa. Agradecer a Timea por jogarmos juntas, seguimos melhorando, aprendendo e curtindo nossos momentos em quadra. Super feliz com meu primeiro título WTA no saibro e o segundo do ano. Ótima semana, muito produtiva tanto nos treinos quanto nos jogos que a gente fez. Conseguimos entregar bastante a maneira que queremos jogar e nos entrosar na quadra — comemorou Luisa, de 27 anos.

A vitória no torneio que antecede a disputa de Roland Garros servirá como motivação para que Luisa e Timea busquem surpreender as principais favoritas em Roland Garros.

— Obviamente sair com o título antes de Roland Garros, levar esse embalo, energia boa e nível alto que conseguimos apresentar essa semana para Paris na semana que vem. Agradecer ao Gui (Pachane, técnico) e Zoltan Nemeth (preparador físico de Timea Babos) por estarem conosco todos os dias e a todo mundo que torceu por nós — completou a medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e que no saibro foi ouro nas duplas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 e bronze em Lima 2019, além de ter sido campeã de duplas do Challenger de Montevidéu, em 2022.