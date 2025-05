Luisa Stefani estreia com vitória nas duplas mistas em Roland Garros

Luisa já foi campeã de duplas mistas na Austrália. André Gemmer / Divulgação/CBT

Luisa Stefani conquistou mais uma vitória em Roland Garros. Classificada para a segunda rodada de duplas femininas, onde forma parceria com a húngara Timea Babos, a paulista foi à quadra nesta sexta-feira (30) para a estreia no torneio de duplas mistas e também se classificou

A brasileira forma dupla com o experiente argentino Máximo González, 41 anos e semifinalista nesta chave em 2024. Na quadra 13, eles precisaram de 1h10min para vencer a russa Irina Khromacheva e o sueco Andre Goransson, parciais de 6/3 e 6/4.

O torneio de duplas mistas é disputado por 32 parcerias e, desta forma, Stefani e González já estão nas oitavas de final.

Luisa foi campeã de duplas mistas do Australian Open de 2023, quando jogou com o gaúcho Rafael Matos. Nesta modalidade, ao lado de outro tenista nascido no Rio Grande do Sul, Marcelo Demoliner, ela foi medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023.

Rivais experientes

Os próximos adversários serão os cabeças de chave número 2, a chinesa Zhang Shuai e o salvadorenho Marcelo Arévalo. Nesta sexta (30), Shuai e Arévalo derrotaram os franceses Julie Belgraver e Luca Sanchez por 2 a 0 (6/2 e 6/4).

Zhang, 36 anos, já foi a número 2 do ranking feminino de duplas e venceu o Australian Open de 2019 e o US Open de 2021. Nas duas conquistas jogou com a australiana Samantha Stosur. Ela ainda foi finalista em Wimbledon em 2022, com a belga Elise Mertens.

Arévalo, 34, lidera o ranking masculino de duplas desde novembro do ano passado e soma dois títulos em Roland Garros. Foi campeão em 2022 com o holandês Jean-Julien Rojer e em 2024 com o croata Mate Pavic.

Sem pontos para o ranking

O torneio de duplas mistas não é disputado nos circuitos da WTA e ATP e desta forma não soma pontos para os respectivos rankings.

A competição disputada em Grand Slam e Jogos Olímpicos e Pan-Americanos oferece premiações em dinheiro. A vitória na primeira rodada garante 10 mil euros (R$ 63,7 mil) à parceria, enquanto quem é eliminado na primeira partida fica com 5 mil euros (R$ 32,3 mil). Os campeões receberão 122 mil euros (R$ 790 mil).

Tradição brasileira

O Brasil tem dois títulos de duplas mistas em Roland Garros. A paulista Maria Esther Bueno venceu em 1960, quando atuou com o australiano Bob Howe, e o gaúcho Thomas Koch foi o campeão de 1975, em dupla com a uruguaia Fiorella Bonicelli.