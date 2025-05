Luisa Stefani ganha seu primeiro título no saibro

Babos (E) e Stefani (D) venceram segundo torneio no ano. Arquivo Pessoal / Divulgação

A brasileira Luisa Stefani conquistou neste sábado (24) o 11º título de sua carreira. Jogando ao lado da húngara Timea Babos, a paulista venceu a final do WTA 500 de Estrasburgo, na França. Com parciais de 6/3, 6/7 (4/7) e 10-7, em 1h52min de jogo, elas derrotaram a estadunidense Nicole Melichar-Martinez e a chinesa Hanyu Guo e mostraram que podem surpreender as principais favoritas em Roland Garros.

A semana da brasileira e da húngara em Estrasburgo foi atípica. Na campanha, elas chegaram à final ganhando apenas a partida de primeira rodada, já que nas duas fases seguintes foram beneficiadas pelos abandonos de duas rivais, por lesão.

A primeira a desistir foi a tcheca Marie Bouzkova, dupla da russa Alexandra Panova, na segunda rodada. Ela sentiu uma lesão na perna diante da espanhola Paula Badosa, na chave de simples e não conseguiu prosseguir no torneio.

O segundo abandono foi da canadense Gabriela Dabrowski, ex-parceira de Stefani, que sentiu um problema na costela e não pode entrar em quadra ao lado da neozelandesa Erin Routliffe, na semifinal.

Com o título, Luisa Stefani está ganhando seis posições no ranking de duplas da WTA e chegando ao 31º lugar, enquanto Timea Babos vai subir oito colocações e será a número 27 do mundo.

Como foi a final

Luisa Stefani e Timea Babos dominaram o primeiro set com duas quebras de saque, incluindo a decisiva no nono game (6/3) e com apenas três erros não forçados não permitiram que as adversárias pudessem imprimir seu ritmo.

Na segunda parcial, a brasileira e húngara começaram melhor e com uma quebra abriram 2-0. Porém, elas perderiam o saque no sétimo game (4-3) e levariam a virada em novo break no nono game (5-4). Stefani e Babos ainda evitaram perder o set ao devolverem a quebra e empatarem em 5-5 e posteriormente foram para o tie-break.

O tie-break foi liderado por Melichar-Martinez e Guo, que sempre estiveram á frente e com 7 a 4, após 58 minutos, levaram a decisão do título para o match tie-break.

No desempate, Stefani e Babos ficaram em desvantagem de 0-2 e logo depois viraram para 3-2 e foram segurando a vantagem até 8-7, quando Nicole Melichar-Martinez foi para o saque. Com boas devoluções, a brasileira e húngara fecharam em 10-7 e comemoram o segundo título da parceria, repetindo a vitória de janeiro, quando foram campeãs do WTA 500 de Linz, na Áustria.