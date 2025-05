Luisa Stefani conta com mais uma desistência e está na final de duplas do WTA 500 de Estrasburgo

Com apenas uma vitória, a brasileira Luisa Stefani se classificou para a final de duplas do WTA 500 de Estrasburgo , na França. Formando parceria com a húngara Timea Babos , elas ganharam o jogo de primeira rodada, contra a francesa Myrtille Georges e a alemã Tatjana Maria, elas foram beneficiadas pelos abandonos de duas rivais, por lesão .

As adversárias da brasileira e da húngara na final serão definidas no confronto entre as chinesas Xinyu Jiang e Fang-Hsien, cabeças de chave 4, e a dupla da também chinesa Hanyu Guo com a estadunidense Nicole Melichar-Martínez.