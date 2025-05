Luis Enrique: a mente que guia o PSG rumo ao primeiro título da Champions League

Desde que o Paris Saint-Germain se tornou um clube rico, em 2011 com dinheiro do Catar, vários treinadores comandaram o time. Carlo Ancelotti, Unai Emery, Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino foram alguns dos técnicos que passaram pelo PSG nesse período. Eles até chegaram a vencer títulos pelo clube, porém, a grande obsessão segue sendo a Champions League .

Tuchel foi o mais próximo, com o vice em 2020. Dedes 2023/2024 com Luis Enrique no comando, o PSG terá uma nova oportunidade, no dia 31 de maio, às 16h, em Munique, contra a Inter de Milão.