Linkin Park faz prévia da final da Champions League com sucessos antigos e da nova formação

A banda californiana começou a apresentação com "The Emptiness Machine", uma das primeiras lançadas da nova formação. Na sequência, para os fãs mais nostálgicos, "In The End" levantou a Allianz Arena, relembrando um dos principais sucessos do Linkin Park original.

O show seguiu com nostalgia. "Numb" foi a terceira música do curto setlist. "Up From The Bottom", lançada em 2024, do álbum From Zero, foi tocada, seguida de "Heavy Is the Crown", um dos principais sucessos da nova coletânea, que fechou o show de seis minutos antes da partida.