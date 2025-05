Líder Napoli leva susto mas mantém um ponto de vantagem sobre Inter

Após várias reviravoltas, o Napoli manteve a liderança da Serie A, apesar do empate em 0 a 0 com o Parma neste domingo (18), com uma vantagem de um ponto sobre a Inter de Milão, que havia ultrapassado o time napolitano duas vezes antes de sofrer o gol de empate da Lazio (2 a 2) aos 90 minutos de jogo.