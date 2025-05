Lewis Hamilton mostra pessimismo quanto a vitórias da Ferrari na F1: Tem sido desafiador

Na classificação entre os pilotos, Lewis Hamilton é o sétimo colocado, com 41 pontos. O companheiro de Ferrari, Charles Leclerc, ocupa o quinto posto, com 53 pontos. A liderança é de Oscar Piastri, da McLaren, com 131 pontos até o momento. Hamilton não vê a Ferrari na disputa por vitórias em 2025.

"Ainda há um longo, longo caminho a percorrer. Com base em todos os meus anos de experiência, quando você está mais de 100 pontos em desvantagem a esta altura da temporada, com um carro que enfrenta outros carros bastante dominantes, você tem que assumir que não está necessariamente brigando por uma vitória no campeonato. Entretanto, as coisas podem mudar. Mas isso nunca aconteceu", disse Hamilton, durante as entrevistas coletivas do GP da Emilia-Romagna.