Lesionado, Rashford não joga mais na temporada

O atacante Marcus Rashford, do Aston Villa, está fora dos dois últimos jogos do Campeonato Inglês devido a uma lesão muscular na coxa, anunciou nesta quinta-feira (15) o treinador da equipe, Unai Emery.

Rashford, de 27 anos, não enfrentará o Tottenham, na sexta-feira, e o Manchester United, no dia 25 de maio.

O atacante inglês não joga desde o mês passado e ficou de fora da semifinal da Copa da Inglaterra, no dia 26 de abril, na derrota do Aston Villa por 3 a 0 diante do Crystal Palace.